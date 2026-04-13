◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】３打差５位で出たジャスティン・ローズ（英国）が７０で回り、通算１０アンダーで３位に入った。４５歳２５６日のベテランは、１９８６年のャック・ニクラウス（４６歳８９日）に次ぐ歴代２位となる年長優勝を逃した。ローズは