ドジャースの大谷翔平選手が、2試合連続となる先頭打者ホームランを打ちました。【映像】2試合連続となる先頭打者HRを打った大谷翔平本拠地でのレンジャーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は第1打席。初球を捉え、2試合連続となる今シーズン5号の先頭打者ホームランを放ちました。この日の先発、佐々木朗希は4回2失点、6奪三振5四球で降板。試合は2対5で、ドジャースが敗れました。（ANNニュース）