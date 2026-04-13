子役から活動している俳優の川原瑛都（12）の母親が10日、Instagramを更新。中学生になった川原の最新ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】中学生になった川原瑛都幼少期からNHK Eテレ「にほんごであそぼ」に出演し注目された川原。2021年にはテレビ朝日系ドラマ「コタローは1人暮らし」でSUPER EIGHT・横山裕の隣に引っ越してくる訳アリの5歳児を演じ、子役界の新星とうたわれた。さらにCMにも多数出演し、