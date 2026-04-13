ハンガリーで12日に行われた総選挙で、ロシア寄りで親トランプでも知られるオルバン首相が敗北を認めました。16年ぶりに政権交代する見通しです。ハンガリーでは12日に総選挙が行われ、ロイター通信によりますと、ハンガリーのオルバン首相は「選挙結果はまだ確定していないが、状況は理解できるし明確だ」と述べ、総選挙で敗北を認めました。16年ぶりの政権交代となります。オルバン首相はロシア寄りの姿勢で知られ、EU＝ヨーロッ