カンボジアで11日、メコン川とタイランド湾を結ぶフナン・テチョ運河第2工区の起工式が行われた。第2工区は同運河にとって最も重要な部分とされる。起工式に出席した中国の汪文斌駐カンボジア大使は、中国企業が第2工区の建設に資金援助して、株式の49％を取得すると表明した。フランスメディアのRFIが、同じくフランスメディアのAFPの報道を引用するなどで伝えた。フナン・テチョ運河により、カンボジア国唯一の深水港であるシア