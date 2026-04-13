効率的な貯蓄を目的として実家生活を送る一方で、家族との程よい距離感を求めて独立を検討し始める人も増えています。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県安城市在住・31歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆