【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,916.57 ▼269.23（4/10）NASDAQ：22,902.89 △80.48（4/10） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。3月の米CPI（消費者物価指数）のコア指数が予想を下回り、イランとの戦争による物価上昇が限定的となったことは好感されたものの、トランプ大統領が再び攻撃を示唆したことから高安まちまちの展開となりました。ダウ平均は13ドル高の48,199ドルで