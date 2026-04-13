ORICON NEWSでは今冬に放送をスタートしたドラマにおける満足度調査を実施。冬クールを大きく1ヶ月ごとに区切り、今回は終盤の4週分（主に3月放送）の回答データをもとに算出した「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。TOP10の作品に加え、特に“満足度”の高かった上位3作品について、前回調査からのランキング変動と好評なポイントなど、回答者のコメントを交えて紹介する。【2026年冬ドラマ】終盤の満足度ランキング