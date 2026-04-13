アメリカとイランが戦闘終結に向け合意に至らなかったことなどを受け、12日のニューヨーク市場で、原油先物価格が再び1バレル100ドルを突破しました。先週末、95ドル台で取引を終えたWTI原油先物価格は12日、約10ドル上昇し、一時1バレル＝105ドル台まで値上がりしました。アメリカとイランの緊張が再び高まり、トランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖に言及するなど、原油供給への不安が一段と強まっています。