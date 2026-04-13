大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の開幕1年記念イベントが4月12日、万博記念公園（大阪府吹田市・千里丘陵）で開かれた。大阪・関西万博で大人気のドローンショーが一夜限りの復活！大屋根リングに立つミャクミャクが...特別バージョンに〈2026年4月13日 19時41分撮影 大阪市此花区・夢洲〉「EXPO2025 Futures Festival」と銘打ち、会場の夢洲での展示やコンテンツの一部が1日限定で復活。太陽の塔とミャクミ