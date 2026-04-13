目覚めの３分 「ドリーム・ジャーナリング」 朝、目が覚めたときの脳は、まだ睡眠時に見た夢に浸っている状態です。多くの人はここでスマホを手に取り、ニュースや SNSで世の中の情報を「入力」してしまいます。しかし、それでは夢で見た無意識からのメッセージをさえぎってしまうことになります。１日の最高のスタートを切るために、まずは自分の内側にあるものに意識を向け、一言書き出すことか