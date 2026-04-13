正しいホルモンバランスに導く自律神経が整う最強の睡眠方法 眠りが自律神経をリラックスモードに切り替える！ 自律神経は、心臓をはじめとする内臓の働きや体温、代謝などの調節を24時間休むことなく行なっています。交感神経と副交感神経があり、1日のなかで時間帯や活動状況によって、どちらか一方が30％ほど優位に働きます。 交感神経が優位になると、血圧が上がり、筋肉や心臓の動きも活発になるため、脳も体もア