東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.70高値186.88安値185.95 188.00ハイブレイク 187.44抵抗2 187.07抵抗1 186.51ピボット 186.14支持1 185.58支持2 185.21ローブレイク ポンド円 終値214.45高値214.58安値213.53 215.89ハイブレイク 215.24抵抗2 214.84抵抗1 214.19ピボット 213.79支持1 213.14支持2 212.74ロ&#1254