東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.68高値9.74安値9.67 9.79ハイブレイク 9.77抵抗2 9.72抵抗1 9.70ピボット 9.65支持1 9.63支持2 9.58ローブレイク シンガポールドル円 終値125.04高値125.13安値124.81 125.50ハイブレイク 125.31抵抗2 125.18抵抗1 124.99ピボット 124.86支持1 124.67支持2 124.54ローブレイ