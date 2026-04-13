東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7064高値0.7094安値0.7054 0.7127ハイブレイク 0.7111抵抗2 0.7087抵抗1 0.7071ピボット 0.7047支持1 0.7031支持2 0.7007ローブレイク キーウィドル 終値0.5838高値0.5869安値0.5833 0.5896ハイブレイク 0.5883抵抗2 0.5860抵抗1 0.5847ピボット 0.5824支持1 0.5811