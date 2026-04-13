トランプ米大統領中国がイランに武器提供したら「50%」関税課す トランプ米大統領は中国がイランに軍事支援を行った場合「50%」の関税を課すと警告。FOXニュースで語った。 米国は中国がイランにミサイルを提供する準備を進めていることを把握している。もし中国がイランに武器を提供しているの突き止めたら50%の関税を課すことになる。