米イラン協議決裂も市場の反応鈍い、数日中に協議再開の可能性も 週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わったことで週明けはリスク回避の動きが広がっている。 原油先物は105ドル台に急騰、NY金先物と米株先物は大幅下落している。有事のドル買いが広がりドル円は159.80円台に乗せている。ただ、ドル高の反応はやや鈍い。 トランプ氏が態度をやや軟化させた可能性があるほか、早期の協議再開への期待がやや広がって