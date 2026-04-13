お笑いタレントの山田花子（51）が11日、ブログを更新。次男が2玉も食べたという手料理を公開し、反響が寄せられている。【映像】山田花子が夫や子どもに作った手料理（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーでお安いと語った丼ぶり弁当など、さまざまな手料理をブログで披露してきた。9歳の次男が2玉食