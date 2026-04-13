今回は、高齢出産をした女性をからかう失礼なママを、運動会で黙らせたエピソードを紹介します。幼稚園の運動会で…「40歳で出産した私。娘は今、幼稚園の年中ですが、同じクラスのKちゃんのママに、『だいぶ年取ってますよね？』『高齢育児って大変でしょ？』とバカにされ、むかむかしていました。そして娘の運動会で、親が参加するリレーのアンカーになった私に、Kちゃんのママは『高齢だからって転ばないでくださいね？』『走る