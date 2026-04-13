・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６００．５３（－２．９５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３８０３．９５（－３．０４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２５９．６０（＋１３．８０） ・ロシア・ＲＴＳ １１１５．４０（＋９．１０） 出所：MINKABU PRESS