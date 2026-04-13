・ＮＹダウ４７９１６．５７（－２６９．２３） 高値４８２３５．０６ 安値４７８５６．１８ ・Ｓ＆Ｐ５００６８１６．８９（－７．７７） ・ナスダック総合指数２２９０２．８９（＋８０．４７） 出所：MINKABU PRESS