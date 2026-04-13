１０日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比２６９．２３ドル安の４万７９１６．５７ドルと３日ぶりに反落した。米国とイランが停戦協議に臨む前だった。直近で全体相場が水準を切り上げていたこともあり、主力株の一角に利益確定売りが出た。３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比で０．９％上昇。市場予想と一致したものの、２月の伸び（０．３％）を大きく上回る結果となり、利下げ観測が後退し株式相場の重荷となった。