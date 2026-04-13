[4.12 J1百年構想EAST第10節 川崎F 0-2 鹿島 U等々力]前半の劣勢を守り切り、後半の反撃につなげた。鹿島アントラーズの日本代表GK早川友基はチームのピンチを救う好セーブを連発。「うまくいっていない時こそ崩れないように。前半まず無失点で」。守護神の役割を全うし、勝利に大きく貢献した。前半は風の影響を大きく受けた。「鹿島の練習くらい風が強かった。前半ちょっと苦しい戦いだったのも、そういう影響は多少あった」