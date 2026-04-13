【ワシントン＝坂本幸信】米税関・国境取締局（ＣＢＰ）は１０日、連邦最高裁判所に違法と判断された「相互関税」などについて、一部の還付申請を２０日から受け付けると発表した。還付に必要な専用システムの構築にめどが立ったためだが、申請数は膨大になる見通しで、段階的に手続きを始める。実際の返金には時間がかかる可能性がある。申請は、米政府の通関サイトに新設される専用システムを通じて受け付ける。返金は申請が