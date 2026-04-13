最終ラウンド、通算12アンダーで2連覇を達成したロリー・マキロイ＝オーガスタ・ナショナルGC（共同）【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズ・トーナメントは12日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、ロリー・マキロイ（英国）が71で回り、通算12アンダーの276で2001、02年のタイガー・ウッズ（米国）以来、史上4人目の2連覇を達成した