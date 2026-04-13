ホルムズ海峡の石油タンカーや貨物船＝3月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】12日夜のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は上昇し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しは一時1バレル＝105ドル台を付けた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らず、トランプ米大統領がホルムズ海峡の封鎖に踏み切る方針を示したことから、供給不安が一段と高まり、買いが膨らんだ。ホルムズ海峡は湾岸産油国の原