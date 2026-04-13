元フィギュアスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”の解説で話題となった高橋成美さんが１２日、北海道旭川市で行われたＳＶリーグ・ヴォレアス北海道の試合に登場。始球式などを行う姿が反響を呼んだ。自身のＳＮＳに投稿した写真では２メートル超の選手に囲まれる姿もあり、騒然。「ん？ＣＧ？？」、「成ちゃんちっちゃいー」、「可愛すぎて死ぬ」、「小学校入学式の親子の写真みたい」