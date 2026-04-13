4月20日配信開始となるNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の主題歌が、稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」に決まった。【写真】Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』キービジュアル本作は、2026ワールドベースボールクラシックに挑み、ベスト8で大会を終えた野球日本代表・侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー。主題歌に