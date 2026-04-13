タレントの梅宮アンナ(53)が12日、ABEMAのバラエティ番組「ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP」に登場した。 【写真】ピッタリ寄り添う梅宮アンナと世継氏人目気にせぬラブラブぶり 梅宮は2024年に乳がんのステージ3であることを告白。現在も闘病する姿をSNSなどで発信している。2025年5月には、アートディレクターの世継恭規氏との結婚を発表。出会ってから10日での結婚ということで話題にな