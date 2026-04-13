川崎の長璃喜「練習している人と差がありすぎたので、ずっと焦りはありました」川崎フロンターレは4月12日、J1百年構想リーグ第10節で鹿島アントラーズに0-2で敗れた。前半の攻勢から一転、後半に一瞬の隙を突かれて2失点。そんな展開でプロデビューを果たしたMF長璃喜は、積極的なドリブル突破でチームを活気付けた。怪我から復帰したばかりの18歳が、プロで第一歩を踏み出した。「11月あたりに痛めて、そこからずっと痛かった