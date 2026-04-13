グループBTS（防弾少年団）の5枚目のフルアルバム『ARIRANG』が、米国ビルボード（Billboard）のメインアルバムチャートで3週連続1位を記録した。ビルボードは12日（現地時間）、チャート予告記事を通じて『ARIRANG』が「Billboard 200」で『I’m The Problem』やカニエ・ウェストの『BULLY』などを抑えて3週連続で首位に立ったと明らかにした。Billboard 200でK−POP歌手のアルバムが3週連続1位を占めたのは今回が初めてだ。これ