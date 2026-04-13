米大リーグ、エンゼルスの菊池雄星が13日午後7時5分（日本時間14日午前8時5分）開始のヤンキース戦、カブスの今永昇太は15日午後6時40分（同16日午前7時40分）開始のフィリーズ戦、ロッキーズの菅野智之は16日午後7時10分（同17日午前9時10分）開始のアストロズ戦に、それぞれ敵地で先発することが12日、各球団から発表された。菊池、今永は今季初勝利、菅野は2勝目を目指す。（共同）