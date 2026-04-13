アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議が物別れに終わる中、トランプ大統領は12日、「イランは交渉のテーブルに戻ってくるだろう」として、協議は続くとの見通しを示しました。アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議は合意に至らず、双方の代表団は帰国の途につきました。こうした中、トランプ大統領は12日、FOXニュースの電話取材に、「イランはまだ交渉のテーブルを離れていない」と述べました。その上で「イランは戻