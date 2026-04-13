グーグルからリーズナブルなAndroidスマートフォン「Pixel 10a」が登場する。 先代の「Pixel 9a」と同価格で最新のスマートフォンが手にできるのがうれしい。カメラ部のでっぱりもなくなり、よりスタイリッシュになったのもトピックだ。 iPhoneの「AirDrop」とも、ファイル共有機能の「クイックシェア（Quick Share）」でやり取りできるようになった、注目の「Pixel 10a」。端末の詳細情報