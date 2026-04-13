オークラ ニッコー ホテルズは、会員プログラム「One Harmony（ワンハーモニー）」のプログラム改定に伴うシステムメンテナンスが、当初の予定を大幅に超えた現在も続いている。当初、3月23日から4月3日午前10時まで実施を予定していた。4月13日午前0時現在もメンテナンスが続いている。この間、新規入会やポイント交換、会員料金での宿泊予約や予約内容の変更、ポイント残高の確認などの一部サービスを停止している。システムメン