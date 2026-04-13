大谷は初対戦となったデグロム撃ち、2試合連続先頭打者弾を放った(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平は現地4月12日に本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席でサイ・ヤング賞2度を誇る剛腕、ジェイコブ・デグロムから2試合連続の先頭打者弾を放った。【動画】勢いが止まらない！大谷がデグロムから放ったホームランシーンデグロムとは今回が初対決。初球の97.9マイル（約157.5キロ）のフォ