「広島５−６ＤｅＮＡ」（１２日、横浜スタジアム）助っ人が状態を上げてきた。広島・モンテロが今季初めて「４番」でスタメン出場し、２安打２得点だ。「自分の仕事がしっかりできた。守備でも、打つことでも、走ることでも」。黒星を喫した悔しさを押し殺しながら、前を向いた言葉は、力強かった。二回の先頭では左前打を放ち、暴投で二塁へ全力疾走。１死三塁となり、坂倉の中犠飛で本塁へ勢いよく滑り込んだ。四回無死二