【オーガスタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズ・トーナメントは１２日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、ロリー・マキロイ（英）が通算１２アンダーで２年連続２度目の優勝を果たした。大会２連覇は２００１、０２年のタイガー・ウッズ（米）以来で、史上４人目となった。２９位から出た２１年大会覇者の松山英樹は７バーデ