経済産業省は１１日、最先端半導体を開発中のラピダス（東京）に対し、６３１５億円の追加支援が決まったと発表した。ラピダスは２０２７年度から回路線幅２ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の半導体の量産開始を目指しており、研究開発費に充てる。今回の追加補助で、政府によるラピダス支援額は累計約２・４兆円となる。ラピダスは１１日、北海道千歳市の製造拠点内に設けた、半導体の性能や製造技術の改善に向けて製品