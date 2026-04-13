「広島５−６ＤｅＮＡ」（１２日、横浜スタジアム）広島が痛恨の逆転負けを喫して３連敗となった。これで借金も２に拡大。一時は４点をリードするも七回に先発・床田寛樹投手（３１）と２番手・森浦大輔投手（２７）が２人合わせて４点を失い、試合をひっくり返された。今季７敗目にして七回以降の逆転負けは早くも４度目。新井貴浩監督（４９）は継投の場面について言及し、森浦の起用法などを再考する可能性を語った。新井監