4回2失点で今季2敗目も…6Kは渡米後最多【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季2敗目を喫した。最速98.3マイル（約158.2キロ）、防御率6.23だった。試合後、報道陣の取材に応じた。初回先頭からいきなり2人の走者を背負ったが、シーガー、バーガー、ピーダーソンと3者連続三振で切り抜け