佐々木は4回5四球5安打2失点で2敗目【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に5号先頭打者弾を放った。日本選手最長の46試合連続出塁に更新。3打数1安打1打点で打率.286となった。佐々木朗希投手は4回5安打2失点で今季2敗目を喫した。チームは逆転負けで3連勝はならなかった。いきな