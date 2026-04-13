オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」新メンバーのMAKIさん、YU-NAさん、HARUさんのプロフィールを紹介する。○MAKIさん兵庫県出身、11月16日生まれ、背番号#401。ニックネームは「まきたん、マキティ