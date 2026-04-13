「“すぐ潰すぞ”っていう派がいた」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、過去に手掛けた人気番組の“継続危機”を明かした――。佐久間宣行氏○「みなさん、好きな番組は応援してあげてください」8日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)では、番組制作の話題に。元テレビ東京の佐久間氏は、2009年〜2015年に放送された『ピラメキーノ』について、「“子供番組をやったほうが