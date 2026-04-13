韓国映画が4年ぶりにカンヌ国際映画祭のコンペティション（競演）部門に名を連ねた。非競演部門への招待も合わせ、今年のカンヌには再び韓国映画が帰ってくる。フランス南部のカンヌで5月に開催される第79回カンヌ国際映画祭の執行委員会は4月9日（現地時間）、ナ・ホンジン監督の最新作『HOPE』をコンペティション部門に公式招待したと発表した。【写真】カンヌでは禁止の“過激ドレス”…今でも語り継がれる韓国女優たちの伝説的