ぶりっこな女性に心を奪われる男性をはたで見ていると、「あれは計算なのに…」とウンザリした気持ちになってしまうもの。とはいえ、「好きな人にかわいく見られたい」という気持ちが少しでもあるなら、ぶりっこにときめく男性心理を知っておいて損はないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「計算高い『ぶりっこ系女子』が男性にモテる理由」をご紹介します。【１】上目遣いをされる