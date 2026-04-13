◆米大リーグドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１２日（日本時間１３日）、本拠地でレンジャーズに逆転負けを喫して、連勝が「２」で止まった。佐々木朗希投手（２４）は４回２失点で２敗目（０勝）を喫した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が２試合連続先頭弾となる先取点の５号ソロを放ったが、勝利にはつながらなかった