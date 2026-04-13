思わず笑顔になる可愛さ♡京都の老舗菓子店から人気のハムスターモナカに、抹茶バージョンが登場しました。自分で餡を詰めて仕上げる楽しさと、見た目の愛らしさを兼ね備えた特別な和スイーツ。京都らしい上品な味わいと遊び心が詰まった一品をチェックしてみてください♪ 手作りで楽しむ癒しスイーツ♡ 「手づくりハムスターモナカ抹茶（2個入り）」は860円（税込）、「6個入り」