ガールズグループ・ME:Iの新曲「Update ME」が、きょう13日から各サブスクリプションサービスにて音源配信を開始した。【動画】制服姿のME:I、“何気ない放課後の時間”再現仲むつまじい撮影裏同楽曲は「変わるのは今。自分至上最高を更新し続ける」という「Update」をキーワードにした一曲。ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられ