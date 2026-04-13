NECナイメヘン戦の前半、先制ゴールを決め喜ぶフェイエノールトの上田（手前）＝ナイメヘン（共同）【ナイメヘン（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで12日、フェイエノールトの上田綺世はアウェーのNECナイメヘン戦で今季通算23ゴール目となる先制点を決め、後半43分に退いた。同僚の渡辺剛はフル出場。NECナイメヘンの佐野航大もフル出場し、小川航基は後半32分からプレーした。試合は1―1で引き分けた。フェイエノ